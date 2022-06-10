Kozak Yaylası ranta teslim ediliyor
Kozak Yaylası’nın yanındaki Çukuralan Maden Ocağı’nın üçüncü kapasite artırımı ÇED nihai sonuç raporu, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin iptal kararına karşın açıklandı.
İzmir Bergama’nın Kozak Yaylası’na yeni bir maden açmak için çalışma başlatıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve Ekolojik Hassas Bölge olarak tanımlanan Kozak Yaylası’na granit mermer taşı ocağı için ÇED başvurusu yapıldı.
Çevreciler duruma tepki gösterirken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Kozak Yaylası’nı kurtarmalıyız” çağrısı yaptı. Polat, “Bölgedeki taş ocakları ve altın madeni faaliyetleri Kozak Yaylası’nın eşsiz güzelliğini, fıstık rekoltesini, doğal hayatı doğrudan etkiliyor. Hava ve su kirliliğine sebep oluyor. Her geçen gün şirketler bölgede madencilik faaliyetleri konusunda yeni bir girişimde bulunuyor. Bakanlık bu talana artık göz yummamalı” dedi. Yeni maden açılmasının tehlikelerine dikkat çeken Polat, “Yüzlerce ağaç kesilecek, hava ve su kirlenecek. Patlatma yöntemi kullanılacağı için tüm bölge olumsuz etkilenecek. Fıstık ağaçlarındaki verim düşecek. Yeter artık” diye konuştu.
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