Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elektrik akımına kapılıp öldü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Sabri Can (19), kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının yanından geçen elektrik tellerine temas edince akımına kapılıp, düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can, hayatını kaybetti.
Kırsal Satılar Mahallesi’nde, saat 10.00 sıralarında Sabri Can ailesiyle birlikte gittiği dağda kozalak toplamak için ağaca çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Can ağacın yanından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Can, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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