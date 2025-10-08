Kozluk’ta belediye başkanının ağabeyi evinde vurulmuş halde bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın, 66 yaşındaki ağabeyi Mehmet Salim Işık evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kozluk ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki iki katlı bir evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi Mehmet Salim Işık’ı silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Işık’ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu öne sürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.