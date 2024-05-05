KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

KPSS A grubu ve B grubu, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için KPSS sınav başvurusu yapmaya başlayan adayların gündeminde yer alıyor. Kamuda kadro ve pozisyonlarına yerleştirmede uygulanan KPSS kadroları A grubu ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 13:42
KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarıyla birlikte kamuda görev alacak olan yurttaşlar, A ve B grubu kadrolarını merak etmeye başladı. Peki, KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları nelerdir?

KPSS A GRUBU NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS B GRUBU NEDİR?

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere, atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.


kpss haberleri adaylar haberleri nedir haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu ölmedi yaşıyor!

Kadir Mısıroğlu ölmedi yaşıyor!
Icardi ile şarkı söylemişti! Simge Sağın’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Icardi ile şarkı söylemişti! Simge Sağın’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Meteoroloji açıkladı: 4 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 4 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Survivor All Star’da büyük yüzleşme! ‘Bir hafta daha kalabilmek için…’

Survivor All Star’da büyük yüzleşme! ‘Bir hafta daha kalabilmek için…’
İmamoğlu, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumunda konuştu: 'Türkiye'deki seçim sonuçları demokrasiye duyulan umudu canlandırdı'

İmamoğlu, Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumunda konuştu: 'Türkiye'deki seçim sonuçları demokrasiye duyulan umudu canlandırdı'
Sezonu martta kapatmıştı… Uludağ’a mayısta kar sürprizi

Sezonu martta kapatmıştı… Uludağ’a mayısta kar sürprizi
Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!

Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 5 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 5 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı