KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı.

AA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 14:46
KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı
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ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci oturumunda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerdeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verilecek.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı, 14.30'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.


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