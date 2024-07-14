KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 526 bin 947 adayın başvuru yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans eğitim bilimleri oturumu başladı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:03
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
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2024-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan ve saat 14.45'te başlayan eğitim bilimleri oturumu, 526 bin 947 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

Toplam 315 binadaki 25 bin 346 salonda uygulanan oturumda, 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak.

 

 


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