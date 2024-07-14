Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:28

Güncelleme: 14.07.2024 - 11:28

1 milyon 600 bin adayın katıldığı KPSS lisans oturumları bugün gerçekleşecek. Sınavlara katılan adaylar cevap anahtarına ve sorulara erişmek istiyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans oturumları 10.15'te başlayacak, 14.30’da Eğitim Bilimleri oturumu ile devam edecek. Adaylar sınavlarda Türkçe, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Matematik, Geometri ve güncel bilgilerden soruları yanıtlayacak. Sınav sonrasında merak edilen konu ise sorular ve cevap anahtarı oldu. Peki, KPSS 2024 lisans soruları cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS soru ve cevap anahtarı...

KPSS SORULARI AÇIKLANDI MI?

Dört yıllık lisans programlarından mezun olarak kamu kurumlarında memur olmak isteyen 1 milyon 600 bin aday KPSS lisans oturumları ile sınav yerlerinde yerini aldı. Adaylar ilk olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına katılacak daha sonra ise Eğitim Bilimleri sınavlarına katılacak. 120 soru için 130 dakika verilen sınavda adaylar cevap anahtarını araştırıyor.

KPSS lisans sınavları bugün saat 10.15’te başladı. Yaklaşık 2 saat 10 dakika sürecek olan sınavın ardından adaylar 12.35’te sınavdan çıkacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun sona ermesinin ardından saat 14.45’te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumu 1 saat 40 dakika sürecek. 16.25’te ikinci oturumun da bitmesiyle cevap anahtarlarının erişime açılması bekleniyor. ÖSYM'nin aynı gün içinde sınav sorularını adaylar ile paylaşması bekleniyor.

KPSS CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Sınava katılan adaylar sınav sorularına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

KPSS LİSANS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tarafından bu yıl da düzenlenen ve lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan adayların katıldığı Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi, ÖABT, DHBT gibi sınavların sonuçları 23 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresni kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesinden, sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

SINAV SONUÇLARI NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ?

Sınava katılan adaylar sonuçlarının ne kadar süreyle geçerli sayılacağını merak ediyor. 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşen Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi gibi sınavlara katılan adayların sınav sonuçları 1 yıl boyunca geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçları açıklanan tarihten itibaren 1 yıl boyunca kamu kurumlarında açılan kadrolara lisans puanlarıyla başvuru yapabilecek.