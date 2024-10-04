KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. İşte sonuç sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de
uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları
açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS
Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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