KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. İşte sonuç sorgulama ekranı...

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.


Etiketler: #kpss

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