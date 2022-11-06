KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sonuçları nerede yayımlanacak?
2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sonuçları nerede yayımlanacak?
6 Kasım 2022 saat 10:15 itibariyle gerçekleşen 2022 KPSS Ortaöğretim oturumlarında gözler şimdi sınav sonuçlarında. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman ve nerede açıklanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDE YAYIMLANACAK?
Adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Bir madende daha patlama!
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'