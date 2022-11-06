KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sonuçları nerede yayımlanacak?

06 Kasım 2022 Pazar, 11:40

6 Kasım 2022 saat 10:15 itibariyle gerçekleşen 2022 KPSS Ortaöğretim oturumlarında gözler şimdi sınav sonuçlarında. Adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman ve nerede açıklanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDE YAYIMLANACAK?

Adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.