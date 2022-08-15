Son Dakika: ÖSYM, KPSS önlisans başvuru süresini uzattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2022-KPSS ön lisans başvurularının 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:57
Son Dakika: ÖSYM, KPSS önlisans başvuru süresini uzattı
Abone Ol google-news

ÖSYM, 2022-KPSS ön lisans başvurularının uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet  adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi. 


kpss ösym başvuru

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler