Son Dakika: ÖSYM, KPSS önlisans başvuru süresini uzattı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2022-KPSS ön lisans başvurularının 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.
ÖSYM, 2022-KPSS ön lisans başvurularının uzatıldığını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.
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