KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

7.01.2026 13:31:00
AA
KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 18-25 Aralık'ta alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

İlgili Konular: #ösym #kpss #yerleştirme