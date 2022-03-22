Karaburun'da referandum: Yurttaşlar sandık başına gidiyor

22 Mart 2022 Salı, 09:29

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe merkezindeki iskele sahilinde yapılması planlanan yüzer iskeleye bazı vatandaşların karşı çıktıklarını belirterek, "İZDENİZ bünyesindeki katamaran tipi gemilerin yanaşabileceği yüzer iskele için en uygun yerin neresi olacağı konusunda detaylı bir çalışma yapıldı" dedi. Erdoğan "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ ve Liman Başkanlığı uzmanlarının yaptığı teknik çalışmada, iskele sahilinde yapılacak dar kapsamlı bir dip taraması ile sahildeki kronman betonunun 15 metrelik bir bölümünün yüzer iskele koymaya en uygun yer olduğuna karar verildi" açıklamasında bulundu.

'REFERANDUM YAPILACAK'

İskele sahilinin kuzey ucunda, önceki yıllarda teknelerin yanaştığı iskelenin katamaran gemiler için uygunsuz ve güvenliksiz olduğunu söyleyen İlkay Girgin Erdoğan, 25 Mart'ta yapılacak referandum ile son sözü Karaburun halkının söyleyeceğine dikkat çekti.

Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki yaz aylarında başlaması planlanan ve ilçemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamasını beklediğimiz İzmir-Karaburun vapur seferleri konusunda, hemşehrilerimizin iradesini görmek istiyoruz. Örneği Urla’da bulunan yüzer iskelenin aynısı Karaburun’da da olacak. Deniz içinde herhangi bir inşaat faaliyeti olmayacak. Deniz ekosistemini bozacak bir müdahale de olmayacak. Biz Karaburun Belediyesi olarak sadece yaz aylarında sabah ve akşam olmak üzere birer kez geminin yanaşacağı yerin uygunluğu konusunda uzmanlarla aynı görüşe sahibiz. Ancak tepki gösteren ve demokratik haklarını kullanarak eylem yapan vatandaşlarımıza da elbette saygı duyuyoruz. Bu amaçla ikametgâhı Karaburun ilçe sınırları içinde olan tüm hemşehrilerimizi, 25 Mart 2022 Cuma günü 09.00-17.30 saatleri arasında, Karaburun Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan halk oylamasında oy kullanmaya davet ediyoruz. Karaburun Belediyesi olarak halkımızı ve ilçemizi yakından ilgilendiren bu konuda, çoğunluğun görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz.”



