Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçinin devesini haczettiler

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:13

Çiftçi Müfit Kurar, bir bankadan ve Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığı kredileri ödeyemeyince icralık oldu. Kurar’ın evine gelen icra memurları, evdeki eşyalarla birlikte ahırda bağlı olan bir deveyi de haczetti.

Oğlu Anıl Kurar ise icra memurlarına, deve ve motosikletin kendisine ait olduğunu belirterek itiraz ettiğini, ancak kandırıldığını söyledi. Devesini geri alabilmek için hukuki mücadele başlatan Kurar, ailesinin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Babam Müfit Kural’ın bankaya borcu olduğu için benim şahsıma ait olan devemi haczedip götürülmüştür. Devemin durumundan, güvenliğinden endişeliyim. Devem, Işıklı beldesinde yediemin olarak bekletilmektedir. Borç benim değil, babamın borcudur. İcra memurları evimize hacze geldiler, annemle babamın evindeki eşyalardan götürdüler. Götürdükleri gün ben icra avukatına, ‘Deve, motosiklet ve buradaki araç benim şahsıma aittir, bunları not almayın’ dedim. ‘Bizim bunlarla işimiz yok’ dediler. 10 gün sonra gelip benim şahsıma ait olan devemi haczedip götürdü. Beni kandırarak benim devemi götürdü. Deve benim geçim kaynağım. Ben, devemi güreştirip, paramı alıp evimi geçindiriyorum. 2 aylık çocuğum var. Avukat, ‘Biz sana bunu söyledik, deveyi yediemin yaptık, babana yediemin olarak imza attırdık. İtiraz etseydin senin devene ellemeyecektik’ diyor. Bana böyle bir şey söylenmedi."

"BORÇ BABAMIN BORCU, MAL BENİM KENDİ MALIM"

Kurar,"Buradan devlet büyüklerine, Cumhurbaşkanı’na, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sesleniyorum. Bütün çiftçi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Borç babamın borcu, mal benim kendi malım" dedi.

Yurttaş, "Biz, mahsulümüz para yapmadığı için, kazanamadığımız için bu borcu ödeyemedik. Pandemi dolayısıyla, sıkıntılardan dolayı ödeyemedik. Babam atamdır, babamın borcu da benimdir ama benim malımın haczedilmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.