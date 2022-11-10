Kredi kartı olanlar dikkat: 24 saat içinde başvurmak gerekiyor!
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, internet üzerinden yapılan alışverişlerde sanal kredi kartı kullanımının daha güvenli olduğunu belirtti.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetten dolandırılmadan alışveriş yapabilmek için bazı kriterlere dikkat etmek gerektiğini söyledi.
E-ticaret sayfalarından alışveriş yapılırken kesinlikle fiziksel kredi kartın mobil uygulamadan internetten alışverişe kapatılması gerektiğini vurgulayan Süzen, "Fiziki kartı internete kapattıktan sonra sanal kart üzerinden alışveriş yapmak gerekiyor. Mobil uygulamalardan basit şekilde sanal kart oluşturabiliyor. Ayrıca sanal kart oluşturmak da yeterli değil. Sanal kartın limiti, alışveriş miktarı kadar olacak şekilde ayarlanırsa herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmayacaktır." diye konuştu.
"24 SAAT İÇİNDE BANKAYA BAŞVURMAK GEREKİYOR"
Ahmet Ali Süzen, kredi kartlarından usulsüz çekilen paraların 24 saat içinde kurtarabileceğine de değindi.
Herhangi bir siber saldırıya karşı karşıya kalındığında bankanın parayı geri ödemek zorunda olduğuna dikkati çeken Süzen, şöyle devam etti:
"Örneğin kredi kartınız çalınabilir, internet sayfaları üzerinden dolandırılabilirsiniz. 24 saat içerisinde bankaya başvurulursa, ne kadar çekim yapılırsa yapılsın kart sahibi sadece 150 lirasından sorumlu tutuluyor. Geri kalan harcamaları banka karşılamak zorunda. Kanun gereği 24 saati aşan işlemlerde tüm sorumluluk kart sahibine ait oluyor."
Süzen, kampanya adı altında gerçek bir indirim yapılıp yapmadığını görmek için ürünlerin aylık fiyat grafiğine bakmanın yeterli olacağını ifade etti.
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