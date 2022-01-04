Kredi kartı olanlar dikkat! Boşanma sebebi oldu

Kocasının kredi kartını kendisinden habersiz kapattırmasına tepki gösteren kadını Yargıtay haklı buldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 19:27
Kredi kartı olanlar dikkat! Boşanma sebebi oldu
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Kocasının kredi kartını kendisinden habersiz kapattırmasına tepki gösteren kadın boşanma davası açtı. Dosyaya bakan Yargıtay, kadını haklı buldu ve kocasını tam kusurlu saydı.

HEM MADDİ HEM MANEVİ

Dava sonucu eşinden boşanan adam şimdi nafakanın yani sıra maddi ve manevi tazminat da ödeyecek.



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