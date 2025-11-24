Kredi kartıyla ödemelerde 'komisyon' isteyen taksiciye ceza!

Uzmanlar, taksilerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon almanın hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.

Bu durumda taksicilere ağır cezalar uygulanabiliyor.

"YAPILAN KOMİSYON ÖDEMELERİ FAİZİYLE GERİ ALINABİLİR"

NTV'ye konuşan Avukat Ali Erdem Gündoğan, yapılan komisyon ödemelerinin faiziyle geri alınabileceğini ayrıca taksiye ve diğer iş yerlerine ciddi yaptırımları olacağını belirtiyor.

Gündoğan, “Ekstradan herhangi bir ücret talep edemez şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buna rağmen ticari taksiler kendilerinin ödemesi gereken komisyonu ya da vergileri doğrudan müşterilerine yansıtmaktadırlar, bu da hukuka aykırıdır” açıklamalarında bulunuyor.

600 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Yolcunun talep edilen komisyon ücreti için, tüketici hakem heyetine başvuru yapması halinde ağır cezalar uygulanabiliyor. Avukat Gündoğan, ek komisyon isteyenlere 600 bin liraya kadar ceza uygulandığını ifade ediyor.

Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.