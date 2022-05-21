'Kredi kartlı' hırsızlık şebekesine gözaltı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:35

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta, 11 Mayıs'ta 2'si kadın 4 kişi, bir apartmana girdi. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalıştı.

Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi.

Vefa Sokak'ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullandı. Girdikleri dairede para ve ziynet eşyası çalan şebeke taksiyle uzaklaştı. Ev sahibi hırsızlığı anlayınca polise başvurdu. Çalışma başlatan polis hırsızlığın gerçekleştiği mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 hırsızdan Murat K.'nın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan Murat K. (25), emniyetteki ifadesinde suç ortaklarının Faruk T. (40), Tuğçe T. (22) ve Havvanur T. (19) olduğunu söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan incelemede Murat K.'nın 7, Faruk T.'nin 21, Tuğçe T.'nin 6, Havvanur T.'nin ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi. Yapılan operasyonla Havvanur T., Faruk T. de yakalanırken Tuğçe T.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.