TSYD'den spor yazarları için flaş karar: 'Akredite edilmeyecekler'
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor yazarları için şoke eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir bakıma amigoluk yapan spor medyası üyeleri tespit edilecek olup spor müsabakalarına belli süre akredite edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden (TSYD) yapılan açıklamada, "Kulüplerin avukatlığına soyunmuş gibi konuşan, bir bakıma amigoluk yapan spor medyası üyeleri tespit edilecek olup spor müsabakalarına belli süre akredite edilmeyecektir" denildi.
'AKREDİTE EDİLMEYECEKLER'
TSYD’den basın mensuplarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Üyelerimizin dikkatine. Bundan böyle TV’lerde, radyolarda, sosyal medyada, internet sitelerinde, Youtube kanallarında kulüplerin avukatlığına soyunmuş gibi konuşan, bir bakıma amigoluk yapan spor medyası üyeleri tespit edilecek olup spor müsabakalarına belli süre akredite edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
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