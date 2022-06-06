Kremlin: Lavrov'un, Ankara ziyaretinde Suriye'ye operasyon konuşulacak

06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:36

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye ziyaretine değindi.

Dmitri Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara ziyaretinde Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapılması planlanan bir operasyonun büyük olasılıkla konuşulacağını söyledi.

Peskov, olası operasyonun masaya yatırılacağına işaret ederek, "Bu konunun bakan tarafından önümüzdeki temaslarda kesinlikle tartışılacağı gerçeği de yüksek bir kesinlikle varsayılabilir" dedi.

'OPERASYON BÖLGELERİ SURİYE'NİN EGEMENLİK ALANI İÇİNDEDİR'

Dmitri Peskov'a, operasyonun planlandığı birkaç bölgede Suriye ordusu tarafından mevzilerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar soruldu.

Peskov, bahse konu bölgelerin Suriye'nin egemenlik alanında olduğunu ve normal karşılanması gerektiğini savundu.

Peskov, "Sonuçta, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemen topraklarından bahsediyoruz ve bu devletin ordusu, topraklarındaki belirli konumlarını az ya da çok güçlendiriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 8 Haziran'da Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.