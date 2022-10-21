Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Putin, en başından beri müzakerelere açık

21 Ekim 2022 Cuma, 14:33

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yeni bir telefon görüşmesinin şu anda olmadığını, ancak bunun planlanması dahilinde görüşmenin hemen gerçekleşebileceğini söyledi.

Dmitri Peskov, "(Erdoğan-Putin telefon görüşmesi) henüz programda değil, ancak sık sık konuşuyorlar ve görüşmeler birkaç saat içinde koordine ediliyor" dedi.

Peskov, Erdoğan'ın müzakereler konusunda Putin'e yönelik "şimdi geçmişe göre çok daha yumuşak ve diyaloğa daha açık" sözlerini yorumladı.

Peskov, "Putin aslında en başından beri müzakerelere açıktı. Başkanın kendisi bu konuda defalarca konuştu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşme olasılığına ilişkin, "Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin'in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm. Önümüzdeki günlerde yapacağımız telefon diplomasisiyle bunların nereye varabileceğini her iki liderden de dinlemek suretiyle göreceğiz" dedi.

Erdoğan, "Dün Zelenski ile yaptığım görüşmede onda da böyle bir tıkanmanın olmadığını, onun da bu işi aşmaktan yana olduğunu hissettim. Umutsuz değiliz. Temennimiz odur ki iki lideri de bir araya getirmek suretiyle yola barış için devam edelim. Çünkü her iki tarafın ciddi kayıpları oluyor. İnanıyorum ki barışın kaybedeni olmayacaktır" diye konuştu.