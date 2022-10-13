Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi mesajı: Türkiye, Putin'in önerisini çok olumlu karşıladı

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:09

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dmitri Peskov, Vladimir Putin'in, Türkiye'de yeni bir gaz merkezi oluşturma önerisine Türkiye'nin “sıcak” baktığını savundu.

Peskov, Türkiye'nin öneriye “çok olumlu” tepki verdiğini ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğalgaz boru hattı, Rus gaz arzı için tek güvenilir yol olduğundan dolayı Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurulmasını önerdi” dedi.

Peskov ayrıca, Türkiye'de gaz merkezi oluşturma konusunun Avrupa ülkeleriyle henüz görüşülmediğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. zirvesinin oturum aralarında Astana'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, "Türkiye'nin de ilgi göstermesi ve onaylaması halinde Türkiye'ye yeni bir boru hattı inşa etmeyi değerlendirebiliriz. Türkiye, gaz tedariğinde Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirtti.

Dönemez, "Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" diye konuştu.