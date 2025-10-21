Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırmıştı... Çocuk bakıcısına ilişkin yeni gelişme!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kreşte çalışan çocuk bakıcısı N.D. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

N.D, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

"ÇOCUĞUM TRAVMA GEÇİRDİ"

Baba Y.E, AA muhabirine, yaşadıkları olayın çok üzücü olduğunu ve ailecek etkilendiklerini söyledi.

Çocuğunun 10 gün önce başladığı kreşte bu olayı yaşamasının daha acı olduğunu belirten Y.E, şunları kaydetti:

"Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık. Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı.

Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli. Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum travma geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, dün kızını kreşten almaya giden Y.E, kızının ağladığını fark etmişti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini görmüştü.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.E, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreşte grup sorumlusu olarak görev yapan çocuk bakıcısı N.D'den şikayetçi olmuştu.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşte inceleme başlatmıştı.