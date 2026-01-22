Kreşte şiddet ve istismar iddiası: Valilik soruşturma başlattı, İBB'den açıklama geldi

İBB'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 127 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nin (ÇEM) 1126 öğretmen ve 12 bin 696 çocuk kapasitesiyle, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi esas alınarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Merkezlerin tüm fiziki ve idari koşullarının bu anlayışla oluşturulduğu, gerekli güvenlik ve denetim mekanizmalarının eksiksiz şekilde uygulandığı ve kreşlerin her noktasının kamera ile kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMAMIŞTIR”

"Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin süreç, ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş; emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir. Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

“BEYANLAR ARASINDA ÇELİŞKİLER BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş; bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur. İBB için esas olan, her koşulda çocuğun üstün yararını korumaktır. Bu doğrultuda aileyle iletişim kanalları açık tutulmuş, süreç şeffaflıkla yürütülmüştür. İBB'nin kendi iç soruşturması sürerken, adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon içeren, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır.

Artık bir marka haline gelmiş olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin kurumsal itibarını, çocuklarımızın güvenliğini ve ailelerimizin huzurunu zedelemeye yönelik bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği konu ile ilgili soruşturma açıldığını idari ve adli sürecin takip edildiğini duyurdu.

Valilikten, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.