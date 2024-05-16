Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:24

Güncelleme: 16.05.2024 - 17:24

Bir süredir üzerinde durulan kripto yasasıyla ilgili düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ise TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Kripto para yasası nedir? Kripto para yasası ne zaman çıkacak?

KRİPTO YASASI NEDİR?

Kripto yasasıyla birlikte kripto para varlıkları ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak

Meclis'e bugün sunulan yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.

KRİPTO YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kripto para düzenlemesiyle ilgili yasa tasarısının Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kripto yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaşması bekleniyor.