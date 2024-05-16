Kripto para yasası nedir? Kripto para yasası ne zaman çıkacak?
Kripto para düzenlemesiyle ilgili 19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Peki, Kripto para yasası nedir? Kripto para yasası ne zaman çıkacak?
Bir süredir üzerinde durulan kripto yasasıyla ilgili düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ise TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Kripto para yasası nedir? Kripto para yasası ne zaman çıkacak?
KRİPTO YASASI NEDİR?
Kripto yasasıyla birlikte kripto para varlıkları ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak
Meclis'e bugün sunulan yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.
KRİPTO YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Kripto para düzenlemesiyle ilgili yasa tasarısının Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kripto yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaşması bekleniyor.
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