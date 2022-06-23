Kripto paraya yatırım vaadiyle dolandırdılar

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:18

Bartın’da yaşayan V.B. (25), sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Z.K.'nın kripto paraya yatırım yaparak, kazanç elde edebileceği vaadine inandı.

V.B. kendisine verilen farklı banka hesaplara 24 bin Euro yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B., durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Polisin yaptığı çalışmalarla Z.K. Adana’da, M.G.K. Mersin’de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye sevk edilen M.G.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Z.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.