'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyonluk vurgun

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi. Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.

ÜYELERE 'GOLD' VE 'GREEN' STATÜSÜ

Üyelerine 'green' ve 'gold' olarak statüler verilen sistemin işleyişinin 'yeni üye kaydı'na dayandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı'nın yapılan işlemleri 'saadet zinciri' olarak tanımladığı öğrenildi. Zonguldak merkezli Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de 10 Haziran'da yapılan operasyonlarda saadet zincirini kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.L., E.Ç., E.K., Y.E., H.K., M.Ö., Y.S., ve M.Ö. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık’ ile 'kara para aklama' suçlarından haklarında işlem yapılan 8 kişinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor.