Kristal Yağ işçileri: İnsanca değer görmek istiyoruz

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:50

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:50

İzmir’de Arkas Holding’e ait Kristal Yağ fabrikası ile Tekgıda-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine işçilerin başlattığı grevde bir ay geçti. 73 işçinin sürdürdüğü greve destek veren TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, fabrika önüne giderek kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganları atan işçiler adına basın açıklamasını okuyan Tek Gıda İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, “Sendikal örgütlülükte 40 yılı geride bıraktığımız işyerimizde maalesef 11 Haziran’dan bugüne grev ile geçen 30 günü de ardımızda bıraktık. Grev sendikalar için amaç değil araçtır. Elbette tarih bugünleri analiz ederken sendikanın aynı ancak Kristal Yağ yöneticilerinin farklı olduğunu da göz ardı etmeyecektir. Fabrikanın kurucularının tavırları işçiye yaklaşımları ile bugünkü yöneticileri arasındaki dağ gibi farkı görmemek için kör olmak gerekmektedir. Para ile satın alamayacağınız şeylerin belki de en başında tecrübe gelir. Grev ile geçen 30 günde de görüyoruz ki sınıf bilinci kitaptan okuyarak değil, yaşayarak öğreniliyor. Konfiçyus’un dediği gibi; ‘Okudum unuttum, gördüm hatırladım. Yaptım öğrendim.’ Bizler mücadele ve birlikteliğimizin bizden sonra birlikteliğe ihtiyaç duyacak emekçilere ve belki de gelecek nesillere ışık olması umudu ve sorumluluğuyla yaşıyoruz” diye konuştu.

“İŞÇİSİNİ TANIYAMAMIŞ BİR YÖNETİM”

İşverenin tavrını eleştiren Köse, “30 günlük grev süresince işveren vekilleri tarafından, yasal hakları olan greve çıkan Kristal Yağ emekçilerinin sanki suç işlemiş, hata yapmış ve yaptıkları hatadan dönmelerini bekleyen bir tavır ile karşılaştık. Grevdeki işçilere bir bardak su bile verilmemesini emreden, işçiler taşkınlık yapabilir diyerek fabrika kapılarını kilitletecek kadar işçisine uzak ve onları tanıyamamış bir yönetim ile karşı karşıyayız. Grevler genelinde parasal sebepler ile başlasa da altında yatan bu tip sosyal faktörler körükleyici ve işçileri birleştirici olmuştur. Pandemi döneminde en zor günlerde canını riske atarak üretime devam eden gıda emekçileri ektiğini biçmeyi istemekte, sahip çıktığı kadar olmasa bile sahip çıkılmayı beklemekte haksız mıdır?” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜK ZAM İLE İŞÇİYİ HİZAYA SOKMAK İSTEYEN YÖNETİM”

Türk İş Konfederasyonu İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak’In arabuluculuğu ile Arkas Holding ile yapılan görüşmelerde çıkan sonucu açıklayan Kemal Köse, “Neredeyse neden geldiğimiz sorulmuş, ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri ifade edilmiştir. İşçinin pişman olması beklenmiştir. Kristal Yağ emekçilerinin TİS süreci içerisinde olgunlaşan dayanışma duygusu ve artan birliktelikleri sayesinde yaptırılan grev oylamasına işçilerin tümü katılım sağlayarak yasal grev haklarına da sahip çıkmışlardı. Peki ne olmuştu o gün bizleri daha çok birleştiren? Tabii ki grev öncesinde yine de son kez uzatılan eli, grev oylaması günü alaycı bir tavırla ‘sürpriz’ olarak nitelendirecekleri dışarıdan ithal edecekleri işçiler ile ‘Greve hayır’ çıkaracaklarını umarak reddeden bu yönetimdir. O halde düşünmeden edemediğimiz grev olmaması için her türlü çabayı sarf eden, uzlaşma için elini havada tutan bir sendika, özverili işçiler ve grev oylamasında ‘hayır’ çıktığında yüksek hakem kurulundan gelecek düşük zam ile işçiyi hizaya sokmak isteyen Kristal Yağ yönetimi. Biz Kristal Yağ emekçileri olarak maliyet unsuru ve muhasebede sadece bir gider kalemi olmak değil insanca değer görmek istiyoruz” dedi.