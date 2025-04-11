Kritik belgeler dosyaya girdi: Adaylar merkezden

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:02

İBB’ye düzenlenen operasyon iki ayrı dosyadan oluşuyor. Soruşturmalardan biri yolsuzluk iddiasıyla açılırken, öbürünün hedefi CHP-DEM Parti arasındaki yerel seçim ittifakı. Savcılık, bu ittifakı simgeleyen kent uzlaşısının CHP’den Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu isimleri, uzlaşma sonucunda, DEM Parti’ye belediye meclis üyelikleri ve başkan yardımcılıkları vermekle suçladı. İstanbul ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ile belediye başkan yardımcılarından 18 kişinin terör kayıtlarının olduğu ve bu şahısların seçimden önce kent uzlaşısı ile DEM Parti’den CHP’ye üye olarak geçtiği iddiasına yer verdi. Kent uzlaşısı soruşturmasında soruşturulan isimler ise CHP ile DEM Parti arasındaki seçim işbirliğinin genel merkezler arasında kurulduğunu ifade etti. Belediye meclis üyeliklerinin de başkan yardımcılıklarının da genel merkez tarafından belirlendiğini söyleyerek kendisini savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuya ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz bununla ilgili bütün Türkiye’de, AK Partili, İYİ Partili, MHP’li, DEM’li ama bu seçime girerken CHP listelerinden girmeyi kabul etmiş, güçlü temsil sağlayacak isimlerin listelerde yer alması CHP’nin merkezi kararı ile oldu. Ben yazı yazdım.”

İNİSİYATİF GENEL MERKEZDE

Bu gelişmelerin ardından, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, CHP Genel Merkezi kaynaklı iki adet belgeyi dosyaya sundu. CHP Genel Merkezi’nin il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği 10 Şubat 2024 tarihli yazıda, yerel seçimde belediye meclis üyesi adaylarının nasıl belirleneceği anlatıldı. Söz konusu yazıya göre belediye meclis üyesi aday listeleri öncelikle CHP ilçe başkanlıkları tarafından hazırlandı. Ancak önseçim yapılan yerler veya stratejik ilçeler gibi bazı özel durumlarda MYK liste yetkisini elinde tuttu. Sonuç olarak önseçim de olsa örgüt de önerse MYK tüm listeleri nihai olarak onaylayan kurumdu.

CHP Genel Merkezi tarafında, bu kez seçimden sonra gönderilen 5 Nisan 2024 tarihli yazıda ise belediye başkan yardımcısı atamalarının yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ile görüş alışverişinde bulunularak yapılması söylendi. Burada da onay yetkisinin genel merkezde olduğu anlatıldı.

LEHE DELİL OLABİLİR

İki belge de hem belediye meclis üyesi adaylarının hem de belediye başkan yardımcılarının genel merkez inisiyatifiyle belirlendiğini gösterdi. Söz konusu belgeler, adayların genel merkez dışında belirlendiği tezine karşı delil oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuksuz soruşturulurken Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı. Polat daha sonra sağlık nedenleriyle ev hapsine alındı. Soruşturma kapsamında HDP’nin eski eş genel başkan yardımcısı hakkında yakalama kararı var.