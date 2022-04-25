Kritik Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan açıklamalar: Bayram tatili 9 gün olacak mı?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 18:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı 1 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, emekli, engelli ve yaşlı maaşlarının bu cuma gününden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Pandemide küresel üretim ve tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar ülkemizi dünyanın alternatif merkezlerinden biri haline getirmiştir.

Doğal gaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız.

Baharın ve yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden göz dikenlere karşı teyakkuz halindeyiz. Fiyatları sebebsiz yükseltenlere en küçük acıma duymayacağız.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık destek paketinde de çalışmaların sonuna geldik.

Yaşadığımız sıkıntılar dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği değişim sürecinden kaynaklanıyor.

Ülkemizi vesayetten kurtardık, enflasyondan da kurtaracağız. Ülkemizi terör belasından arındırıyoruz, çarşı pazardaki yangını da söndüreceğiz.

Dünyada ve bölgemizde ne olduğundan habersiz olanlar varsın masa sıra kavgasıyla kendisini avutsunlar.

BİDEN'A TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin açıklamasını tamamı yalan yanlış bilgilerle dolu olduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili bilgileri iyi öğrenmesi lazım.

Geçmişte kimi zaman sözlü olarak dile getirilen bu ihanetin kanun teklifi olarak sunulması ister istemez bu hainlere kimlerin cesaret verdiğini düşündürüyor.

HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Onları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz.

Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de bir sürü kayıplar verilmiştir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI