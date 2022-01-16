Kriz büyüdü yolsuzluk arttı ama... Süleyman Soylu'ya göre 'Türkiye'ye hayranlıkla bakıyorlar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artan yolsuzluk vakaları ve ekonomik krize karşı "Muhalefetin kendini bilmez sözlerine ne dünya ne de bir başkası bakıyor, herkes Türkiye'nin ilerleyişine bakıyor, güçlü adımlarına bakıyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Sinop İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşması'na katıldı. Bir otelde düzenlenen buluşmaya Soylu'nun yanı sıra çok sayıda partili de yer aldı.
Artan yolsuzluk vakaları ve ekonomik krize karşı Soylu'nun, "AKP kadroları sayesinde bambaşka bir Türkiye tablosu ortaya çıktığını" dile getirmesi dikkat çekti. Soylu, 21'inci yüzyılda Türkiye'nin hiç beklenmeyen bir büyümeyle, kalkınmayla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.
Soylu, şunları kaydetti:
"2000'lerin başında 'Türkiye'nin böyle hayalleri, iddiaları olacak' diye bir değerlendirme yapılsaydı; hiç kimse buna inanmazdı. Çünkü 20'nci yüzyılın sonuna doğru bizi öyle bir duruma getirdiler ki; terörün sindirdiği bir Türkiye, siyasi iktidarsızlığın hüküm sürdüğü bir Türkiye, ekonomik zorlukların sindirdiği bir Türkiye, vesayetin tüm odakları ile teslim olmak üzere olduğu bir Türkiye vardı. Bu ülkenin değerleri ile oynamaya çalıştılar, kıyafetleri ile oynamaya çalıştılar. Gerçekten yapmadıkları kalmadı. Sonuçta sizin sayenizde Türkiye bambaşka bir tabloya çıktı. Dışarıya çıktığımızda ya da onlara temas ettiğimizde bu ülkeye hayranlıkla bakıyorlar. Muhalefetin kendini bilmez sözlerine ne dünya ne de bir başkası bakıyor, herkes Türkiye'nin ilerleyişine bakıyor, güçlü adımlarına bakıyor. Bu yüzyılda AK Parti'nin başlattığı bu büyük yürüyüşte Allah'a şükürler olsun ki; dünyada birçok ülkeyi parmak ısırtacak noktaya getirmiştir. Bu da siz AK Parti kadrolarının sayesindedir."
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