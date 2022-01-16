Süleyman Soylu, 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi'yi açıklamamıştı: 'Çok gizli tutulması' kaydıyla deyip anlattı
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğu iddiası üzerine "Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi" diye yazdı.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "O siyasetçinin adı savcılığa verildi mi?" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Öztürk bugünkü yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğu iddiasını gündeme getirdi.
Yazıda, Soylu'nun ismini açıklamadığı ve henüz adli işlem başlatılmayan isim ile ilgili "Bir bakan hem böyle bir suç işlendiğini bilecek, hem de bunu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmemeyi göze alamaz. Ankara Adliyesine gittiğinde mutlaka bu kişi hakkında bilgi vermiştir. O siyasetçinin kim olduğunu C. Savcılığı da bakan ihbarıyla öğrenmiştir. Bilgi verdiyse soruşturma var mı? Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi. Ancak bu konuda ulaştığım bir belge yok" denildi.
"MÜFETTİŞLER ÜZERİNDE BASKI"
Yazıda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "terör" iddiasıyla başlatılan soruşturma ile ilgili Soylu'nun "belediyeden her ay 30 bin lira alan gazeteciler var" iddiaları üzerine şöyle denildi:
"Gazetecilere yasal olmayan bir biçimde para verildiğini bakan biliyorsa, soruşturma konusuysa, soruşturma bitene kadar açıklamamalıydı. Bu açıklamalar müfettişler üzerinde baskı anlamına geliyor İçişleri Bakanı, organize suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi de, belediyenin maaşa bağladığını öne sürdüğü gazetecileri de açıklamadığı için siyasetçiler, şimdi de gazetecileri zan altında bırakıldı."
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