Kriz derinleşiyor... Kredi kartı borcu bulunan yurttaş sayısında kritik artış!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin neden olduğu sorunlara dikkat çekti.

"AKP’Lİ AZINLIĞIN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA"

AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğine işaret eden CHP Milletvekili Gürer, yoksulluğun kader olmadığını belirterek “Bir eli yağda bir eli balda, mutlu AKP azınlığı dışında her kesimin sorunları katlamıştır” diye konuştu.

"HALK CANINDAN BEZDİ"

Zam, vergi, yüksek faiz, düşük ücret, düşük taban fiyatı ve kemer sıkma politikalarının halkı canından bezdirdiğini aktaran Ömer Fethi Gürer, “Emekliye ödenen 7.500 liralık ücret tam bir zulüm anlayışıdır. Yoksulluğun vurduğu ailelerde aile dokuları çatırdamakta, boşanmalar artmakta, madde bağımlılığı yaygınlaşmakta, şiddet ve intiharlar olağanlaşmaktadır” dedi.

"TEK ADAM REJİMİ NE HAK BIRAKTI, NE HUKUK"

CHP'li Gürer, "adalet" "hak" "hukuk" kavramlarının içinin boşaltılmakta olduğunu, tek adam rejiminin ise ülkenin sorunlarını artırdığını vurguladı.

İCRADAKİ DOSYA SAYISI 22 MİLYONA YAKLAŞTI

Yüksek enflasyon ve ekonomik krizlerin bireysel kredi ile kredi karta borçlarının artmasına neden olduğuna da işaret eden Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bireysel kredi ve kredi kartı borcu 2 trilyon 430 milyara yükselirken, kredi kartı borcu bulunan yurttaş sayısı 38 milyon 731 kişiye yükselmiştir. İcrada derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 805 bin olması vatandaşın hâlini anlatmaktadır.”

4 AYDA 4 MİLYONLUK ARTIŞ!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Temmuz ayında yayımladığı “Aylık Bülten”de; kredi kartı borcu olan kişi sayısının 34 milyon 892 bin olduğu aktarılmıştı.