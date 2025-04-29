Krizde yeni perde! Schengen vizesi almak daha da zorlaşıyor: Şirket sırrını vermeyene Avrupa hayal!
Schengen vizesi başvurularında yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık şirketler, son 3 aylık banka harcamalarını tamamen açıklayacak belgeleri sunmakla yükümlü. Bu belgelerin eksiksiz olması gerekiyor. Eğer şirketler bu belgeleri paylaşmaktan kaçınırsa, kara listeye alınma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca, belgeleri sunmayan şirketlerin çalışanlarına vize verilmiyor.
Schengen vizesi için istenen 35'e yakın evrak arasında artık şirketlerin 3 aylık tüm harcama kayıtları da bulunuyor. Binlerce sayfalık dökümü sunmayan firmalar kara listeye alınıyor, çalışanları vize alamıyor.
İşte vize krizindeki yeni perde...
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, Schengen vizesine başvuran Türk şirket çalışanlarından artık yalnızca bireysel evraklar değil, şirketin son üç aylık tüm harcama dökümleri de isteniyor. Şirket faaliyet belgeleri ve banka hareketleri olmadan başvurular kabul edilmiyor.
Uzmanlara göre bu durum, hem ticari sırların riske girmesi hem de firmaların kara listeye alınma tehdidi nedeniyle ciddi bir krize işaret ediyor.
Daha önce bu belgeleri talep etmeyen ülkelerin, son dönemde evrak eksikliği gerekçesiyle başvuruları reddettiği ve bazı şirketleri kara listeye almak üzere rapor hazırladığı belirtiliyor. Uygulamanın, vize tarihinde eşi benzeri görülmediği vurgulanıyor.
Bu gelişmeler, Türk iş dünyası açısından hem maddi kayıplar hem de Avrupa ile ilişkilerde yeni bir gerilim anlamına geliyor.
SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?
Genel olarak istenen belgeler şunlar:
Pasaport (En az 2 boş sayfa, son 10 yıl içinde alınmış, en az 3 ay geçerli)
- Vize başvuru formu (İlgili ülkeye ait, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)
- Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
- Seyahat sağlık sigortası (En az 30.000 Euro teminatlı)
- Uçuş ve otel rezervasyonları (ya da davetiye)
- Finansal durum belgeleri (banka dökümü, maaş bordrosu, varsa şirket evrakları)
- İş/Sosyal durum belgeleri:
- Çalışanlar için: SGK dökümü, işyeri yazısı
- Şirket sahipleri için: Vergi levhası, faaliyet belgesi
- Öğrenciler için: Öğrenci belgesi
- Emekliler için: Emekli maaş belgesi
Randevu günü evraklarınızı teslim edin ve parmak izi (biyometri) verin. Ücretler 2024 itibarıyla ortalama 80-100 Euro civarında... Vize sonucu ise genellikle 7-15 iş günü içinde çıkıyor.
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