Krizin faturası işçiye çıkarıldı: 'Ölümlerine neden olmasını istemiyoruz"

25 Aralık 2021 Cumartesi, 12:50

Dolar kurunun 18 lirayı görmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanım (KKD) fiyatlarının da artmasına neden oldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu (İSAF) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, KKD fiyatlarındaki ortalama artışın yüzde 200 olduğunu açıklayarak, “Birçok işverenin angarya olarak baktığı bir alandayız. İSG (İşçi sağlığı ve iş güvenliği) sektöründe satışların düştüğüne dair piyasadan bilgiler geliyor” dedi.

Ensari, ANKA Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin'e yaptığı açıklamada, KKD’lerdeki fiyat artışlarını şöyle sıraladı:

“Geçen yıl 10 lira olan baretin fiyatı 30 liraya, 65 lira olan koruyucu iş ayakkabısının fiyatı 170 liraya, 3 lira olan iş eldiveninin fiyatı 7,5 liraya, 100 lira olan iş elbisesinin fiyatı 300 liraya, 5 lira olan korucuyu gözlüğün fiyatı 15 liraya, 4 lira olan toz maskesinin fiyatı 13 liraya, 50 lira olan emniyet kemerinin fiyatı 150 liraya, 10 lira olan acil çıkış levhasının fiyatı 35 liraya, 40 lira olan göz solüsyonunun fiyatı 140 liraya çıktı.”

"KRİZİN FATURASININ İŞÇİYE ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ"



Ensari paylaştığı fiyatların ortalama ürün fiyatları olduğunu ve markalı ürünlerin fiyatlarının daha da yükseldiğini söyledi. Ensari, “Markalar arttıkça fiyatlar üçe, dörde katlıyor” bilgisini verdi, 170 liralık ayakkabının markalı olanının bin 200 liraya çıktığını söyledi. Ensari, işverenlerin KKD’lerden ekonomik kriz nedeniyle tasarrufa gittiğini ve masrafları minimuma indirmeye çalıştığını söyleyerek, “İş kazalarını önlemek, iş kazalarına bağlı tazminatları ödemekten çok daha ucuz. Bu yüzden krizin faturasının işçiye çıkmasını, işçilerin ölümüne neden olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da denetim çağrısı yapan Ensari, “Kriz bahanesiyle iş kazalarının artmasından endişeleniyoruz” dedi.

Ensari, 13 liralık bir toz maskesinin her molada değişmesi gerektiğini aktararak, “Bir gemi söküm işçisi (asbestli söküm) bana ulaşarak ‘Abi bizim maskelerimizi 15 günde bir değiştiriyorlar’ dedi. Bu konuda tüm iş güvenliği uzmanlarını uyarıyoruz. (İşçiler) Her gün bir adım daha ölüme yaklaşıyorlar” diye konuştu.

“PERİYODİK KONTROLLER DAHİ YAPILMIYOR"

Ensari, ekonomik durum nedeniyle işverenlerin atölyelerindeki makinaların periyodik kontrollerini dahil yaptırmadığını aktararak, “Makinaların periyodik kontrollerini dahi artık telefon, fax, maille yaptırma yoluna gidiyorlar. Maliyetten kaçma metodudur bu. Daha dün bir meslek lisesinde bir stajyer kardeşimiz dört parmağını makinaya kaptırmış. Bakanlığı uyarıyoruz, bu dönemde İSG denetimlerini arttırmalı. Çünkü Türkiye’de firmaların yüzde 1’nin bile denetlenmediğini biliyoruz” dedi.