Krizin yürek burkan itirafı: 'Gözümüz her şeye bakıyor, alamıyoruz'

08 Nisan 2022 Cuma, 18:13

CHP Kırıkkale Milletvekili Önal bugün pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşla sohbet etti.

Hastalıklarını anlatan yaşlı bir kadın sadece ezik domates ve biber alabildiğini söyledi.

Alışveriş yapan bir diğer yurttaş ise "Hayır mübarek gün gözümüz her şeye bakıyor, alamıyoruz, yurttaş kalanları toplamak için pazar sonunu bekliyor" diye konuştu.

"EKONOMİK KRİZ TÜM KESİMLERİ ETKİLİYOR"

Milletvekili Ahmet Önal, “Perşembe pazarımızı ziyaret ettik. Yurttaş da pazarcı da zor günler geçiriyor. Ekonomik kriz tüm kesimleri etkiliyor" dedi.