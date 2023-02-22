KTBB'den avukat Aslı Murat hukuk mücadelesi başlattı: 'Ucu nereye dokunacaksa dokunsun…'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:00

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkaza dönen Adıyaman Grand Isias Otel, 30’u rehber, 35’i KKTC’li öğrenci, öğretmen ve veliye mezar oldu.



Aslı Murat, “Otel sahipleri tutuklandı ancak bu yeterli değil. Bu binanın yapım aşamasında bulunan, izin veren, denetlemeyen veya denetimlerde hatalara göz yuman ve çeşitli imar aflarıyla bu acının yaşanmasına zemin yaratan herkesin bu yıkımdan sorumluluğu var. Ucu nereye dokunacaksa dokunsun, bu bizim için önemli değil” ifadelerini kullandı.

(Aslı Murat)

Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak depremin ilk günlerinden itibaren Türkiye Barolar Birliği ile temasa geçtiklerini aktaran Aslı Murat, “Başkanımız Av. Hasan Esendağlı’nın hukuki işbirliği talebine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ilk andan itibaren olumlu cevap verdi. Böylece çalışmalar başladı ve iki barolar birliğinin temsilcilerinden oluşturulan 6 kişilik bir ekip kuruldu” dedi.

TBB ekibiyle aileler arasındaki iletişimi sağlayacaklarını vurgulayan Aslı Murat, “Böylece ailelerini, çocuklarını, yakınlarını kaybeden insanların yükünü biraz da olsa hafifletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

