İktidar ramazan ayının başlamasını gerekçe göstererek her alanda dini etkinlikleri artırdı. Cemaat ve tarikatlar başta olmak üzere gerici yapılar da çalışmalarına hız verdi: Bakan Nurcuların iftarında

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:18

Bu birlikteliğin bir örneği ise Nur cemaatinin Yazıcılar grubuna yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’nın 11 Mart’ta Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği iftar etkinliğinde görüldü.

Vakfın iftar etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal katıldı. Bakan Ersoy, iftar etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından; “Ramazan ayının manevi atmosferinde, Hayrat Vakfı’nın düzenlediği iftar programında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan bu sofrada, ramazanın bereketini hep birlikte paylaştık. Ulucanlar Cezaevi’nin tarihi dokusu içinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, geçmişin izleriyle bugünün huzuru iç içe geçti. Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur getirsin” dedi. Edirne Milletvekili Aksal da sosyal medya hesabından, “Siyasi tarihimizde çok büyük acıların yaşandığı Ulucanlar’da bugün huzur var. Bu aziz millet artık darbelere geçit vermiyor” paylaşımını yaptı.