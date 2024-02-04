Kuaförde sahte plaka basan işyerine operasyon

Kağıthane'de bir kuaförde sahte plaka basan işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. gözaltına alınırken sahte plaka basımında kullanılan malzemelere el konuldu.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:57
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Olay, Kagıthane Gürsel Mahallesi’nde perşembe günü meydana geldi. Bir kuaförde sahte plaka basıldığı ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda E.K. gözaltına alınırken kuaförde 1 adet soğuk pres makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 6 adet plaka basım kalıbı, 31 adet satışa hazır plaka, 6 adet siyah boya, 284 adet harf basım kalıbı, 212 adet sayı basım kalıbı, 277 adet boş plaka ile 198 adet plaka etiketi ele geçirildi.

Sahte plaka basılan iş yeri zabıta görevlilerince mühürlendi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan E.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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