Kuaförü kurşunlamak isterken silah tutukluk yaptı ama saldırıdan vazgeçmedi!

Avcılar'da kuaför salonuna ateş etmek isteyen şüpheli, silahı tutukluk yapınca kabza ile vitrin camını kırmaya çalıştı.

Kuaförü kurşunlamak isterken silah tutukluk yaptı ama saldırıdan vazgeçmedi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:27

Olay, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salih Toksoy'un sahibi olduğu kuaförün önüne gelen kar maskeli saldırgan belinden çıkardığı tabancayla işyerine ateş etmeye çalıştı.

Silahı tutukluk yapan şüpheli, ateş edemeyince kuaför dükkanına girdi. Kısa süre sonra kuaförden çıkan şüpheli, geri dönerek silahının kabzasıyla işyerinin camlarını kırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışması sürerken kuaför Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.


Etiketler: #Avcılar #Kuaför #saldırı

İlgili Haberler

ABD’de hastane saldırısı: Çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı!

ABD’de hastane saldırısı: Çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı!
Ünlü rapçilere 'cinsel saldırı' iddianamesi: 18 yıl ve 22 yıla kadar cezaları istendi!

Ünlü rapçilere 'cinsel saldırı' iddianamesi: 18 yıl ve 22 yıla kadar cezaları istendi!
MİT'ten sınır ötesi operasyon... Reyhanlı saldırısının faili Lübnan'a kaçarken yakalandı!

MİT'ten sınır ötesi operasyon... Reyhanlı saldırısının faili Lübnan'a kaçarken yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler