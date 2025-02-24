Ünlü rapçilere 'cinsel saldırı' iddianamesi: 18 yıl ve 22 yıla kadar cezaları istendi!
İstanbul'da, M.C.Ö. isimli kadın; rapçi Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da konuyu köşesine taşımıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet iddianamenin ayrıntılarına ulaştı.
İstanbul'da, M.C.Ö. isimli kadın; rapçi Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da konuyu köşesine taşımıştı.
CUMHURİYET AYRINTILARA ULAŞTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet iddianamenin ayrıntılarına ulaştı.
Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan Osman Candan’ın ise Hakaret, Kadına Karşı Tehdit, Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede olay günü M.C.Ö.’nün Ege Taştan, Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan’ın nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, ayrıca Osman Candan’ın ise müştekiye tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı kaydedildi.
Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı" suçundan 18'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede Osman Candan'ın ise, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı", "Vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 1 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.
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