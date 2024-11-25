'Kuantum bilgisayarlar 10 yıl sonra hayal gücümüzün ötesinde problemleri çözebilir'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:22

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:22

TOBB ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Bozbey, Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı olan 'QuanT'yi geliştiren ekibin bir parçası. 3 yıl süren çalışmaların ardından ortaya çıkan 'QuanT', kuantum bilgisayarların ilaç ve savunma sanayiinde karmaşık problemleri çözmede nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

KUANTUM BILGISAYARLARIN GELECEĞİ

Prof. Dr. Bozbey, kuantum bilgisayarların geleneksel bilgisayarlarla kıyaslandığında daha üstün bir hesaplama kapasitesine sahip olduğunu ve bunun özellikle karmaşık problemlerin çözümünde önemli bir avantaj sunduğunu belirtti. "Kuantum bilgisayarlar, 1 ve 0 kombinasyonları ile hesap yaparak daha karmaşık çözümler üretebiliyor," diyen Bozbey, Qubit sayısının artmasıyla hesaplama gücünün üstel olarak arttığını vurguladı.

GENÇLERIN MOTİVE EDİLMESİ GEREK

Bozbey, kuantum bilgisayarlarının gençler için büyük bir ilgi alanı oluşturduğuna ve bu alanda daha fazla gencin motive olduğunu belirtti. "Öğrenciler, bu teknolojiyi görmek ve öğrenmek için başvuruyorlar. Bu, donanımın ötesinde, belki de en önemli kazancımız" dedi.

KUANTUM BİLGİSAYARLARIN GELECEĞİ

Bozbey, kuantum bilgisayarlarının şimdiden bugünün en büyük problemlerine cevap arayabildiğini, ancak gelecekte hayal gücümüzün çok ötesinde problemleri çözebilecek kapasiteye ulaşabileceğini ifade etti. "10-20 yıl içinde, şu anki hayal gücümüzün ötesinde problemlerin çözümü mümkün olacak," dedi.

Kuantum bilgisayarlar, sadece Türkiye için değil, dünya çapında teknoloji ve inovasyon açısından önemli bir adım olarak görülüyor.