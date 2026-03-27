Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde otomobildeki 3. kişinin ifadesi ortaya çıktı: 'Amacımız Aleyna ile Vahap'ı barıştırmaktı'

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay ile birlikte otomobilde bulunan Yalçınay Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı.

Yıldız, "19 Mart'ta Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı. Aleyna bana 'Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu tanımıyorum' dedi. Stüdyonun önünde beklememizin tek amacı iki arkadaşımızın barışmasını sağlamaktı" dedi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi.

Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

3. KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin, Vahap Canbay ve Kundakçı'nın bulunduğu araçta yer alan prodüktör Yalçınay Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı.

Yıldız, ifadesinde şunları söyledi:

"Canbay da, Kubilay da 3-4 yıllık arkadaşlarım. Aleyna Kalaycıoğlu da eski arkadaşım. 2-3 ay kadar önce ben, Vahap, Aleyna aynı ikamette kalmaya başladık. Ben Vahap ile Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum. Aleyna ile Vahap iki yıldır sevgililerdi. 2 hafta önce ayrıldılar. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için hem Aleyna hem de Vahap ile görüşüyordum. Aleyna'nın müzik kaydını Tatlısu Mahallesi'ndeki müzik stüdyosunda yapıyordum, Buraya beni Aleyna davet edince geliyordum.

18 Mart günü stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı. Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya 'Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?' diye sordum. O da bana 'Saçmalama, onu tanımıyorum' dedi.

Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap'a 'Sen de gel, gururunu kır, Aleyna ile konuş' dedim. Bu sırada yanımızda Kubilay da vardı. Kendisi 'Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum' dedi. Bunun üzerine Kubilay'ın kullandığı araçla çıktık. Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap, arka koltukta ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi açtı. Aleyna içeride değildi. Temizlikçi bilgisi olmadığını söyleyip beni içeri almadı.

Bunun üzerine Aleyna'yı aradım, açmadı. Sonra stüdyo sahibi Bertin'i aradım. Önce açmadı, sonra bana geri döndü. Ona 'Ses kaydımız vardı, neredesiniz?' dedim. Bu sırada Aleyna telefonu aldı, 'Biz yemekteyiz, saat geç oldu, başka zaman çekeriz' dedi. Ben de 'Tamam kanka' dedim. Ancak içeride köpeğini görünce Aleyna'nın gelip alacağını düşünerek Canbay ile konuşmasını sağlamak adına beklemeye başladık.

Bir süre sonra Aleyna beni görüntülü aradı, kaydı sordu. Bu konuşma sırasında, Vahap ile Kubilay'ı görmedi. Sonrasında Aleyna'nın annesi telefonu alarak 'Herkes haddini bilecek' diyerek bunu üç defa tekrarladı. Ben de 'Eyvallah' diyerek kapattım. Bu sürece kadar ne ben ne de Vahap Aleyna'ya karşı kötü bir söz veya tehditte bulunmadık. Bizim burada beklememizin tek amacı iki arkadaşımızın barışmasını sağlamaktı.

23.00 civarı biri Vito tarzı diğeri sportif bir araç geldi. Sportif araçtan beyaz giyimli, gözlüklü bir şahıs indi. Belinden silah çıkartıp ön yolcu koltuğu camına vurdu. Sonra kapıyı açtı, 'Bir daha sizi burada görmeyeceğim' diyerek araç içine rastgele ateş etti. Bu sırada Kubilay 'Vuruldum' diye karın bölgesini tuttu. Ateş eden şahıs Vito'ya bindi iki araç uzaklaştı."