Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi dahil 10 kişi adliyeye sevk edildi!

Türkiye’nin gündemini sarsan futbolcu Kubilay Kundakçı (21) cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

19 Mart günü meydana gelen olayda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla “suçluyu kayırma” suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.