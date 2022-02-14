Kübra Ece'nin son sözleri ortaya çıktı!

14 Şubat 2022 Pazartesi, 08:45

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05.00 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede yaşamını yitirdi.

"BENDEN KURTULUN O ZAMAN"

Ece’nin şüpheli ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kübra Ece, geçen aralık ayında ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının Instagram fotoğrafına ‘like (beğeni)’ yaptığını gördü. O gece birkaç arkadaşıyla birlikte “Neden like yaptın?” diye Mehmet Emre’nin evine gitti. Mehmet Emre de, evdeki Brezilyalı sevgilisini odaya kilitleyip Kübra Ece'yi içeri aldı. Tartışmaya başladılar.

Kübra Ece, “Hanife’yi neden ekledin? Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu” diye tepki gösterdi. Bu sırada sesleri duyan Brezilyalı Luiza Marina C. (26) odadan çıktı. Mehmet Emre’nin sevgilisi Marina’yı gören Kübra Ece, “Bunun için mi ilişkimizi bitirdin!” diyerek daha da sinirlendi. Marina’nın üzerine yürüdü. Kısa bir arbedenin ardından tekrar tartışmaya başladılar. Mehmet Emre, “Yeter artık senden kurtulmak istiyorum” deyince, Kübra Ece de “Benden kurtulun o zaman” diyerek balkona koştu. Bir arkadaşı da arkasından gitti ancak yetişemedi.

Polis, İstanbul’daki bir firmada çalışan Brezilyalı Luiza Marina’nın da ifadesini aldı. Mehmet Emre ile iki haftadır birlikte olduklarını söyleyen Luiza Marina, ifadesine o geceyi şöyle anlattı:

“Gece yarısından sonra kapı ısrarla çaldı. Emre yanımdan ayrılarak diğer odaya gitti. Beni de odaya kilitledi. Sonra ben çıkmak istedim. Emre gelerek içerde eski kız arkadaşının olduğunu söyledi. Biz konuşurken oradakilerden biri bana saldırmaya çalıştı. Emre araya girdi. Beni tekrar odaya kapattı. Dışarıda Tartışma büyüdü. Çok sesler geldi. Sonra birinin ‘Ambulans, ambulans’ diye bağırdığını duydum. Camdan baktığımda bana saldıran kızın kanlar içinde yattığını gördüm.”

İstanbul’da ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.’nin evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edilen Kübra Ece'nin düşmeden önceki anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Ece’nin hayatını kaybettiği yerden uzak bir noktadan elde edilen görüntüde, genç kızın koşarak balkona geldiği, ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görülüyordu. Bir arkadaşının ise Kübra Ece'nin arkasından koşarak tutmaya çalıştığı ancak geç kaldığı görülüyordu.