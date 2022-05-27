Küçük Çamlıca Köşkleri sizi bekliyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

İstanbul’a tarihinden miras kalan Küçük Çamlıca Korusu, benzersiz doğası, yaşayan canlıları ve Osmanlı’dan esinlenilen köşkleri ile vatandaşın hizmetinde. İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen Su, Sofa, Topkapı ve Cihannüma Köşklerinde ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte Boğaz manzarasına karşı eşsiz lezzetleri tadabilirsiniz.

EN ESKİ AĞAÇ 17. YÜZYILDA DİKİLDİ

Küçük Çamlıca Korusu’nda eşsiz doğanın güzelliğine, bir de kuş sesleri eklenince terk etmesi zor bir ambiyans ortaya çıkıyor. Girişte, korudaki çam ağaçlarının yer aldığı bir pano var. Bu pano üzerindeki karekodlar sayesinde 17-18 ve 19. yüzyıllarda dikilen fıstık çamı, saplı meşe ağaçlarının yerini bulabiliyorsunuz. Kayıtlara göre dikilen en eski ağaç ise ‘1624’ tarihli fıstık çamı ağacı.

SU KÖŞKÜ’NDE BELTUR KAFE VAR

Çamlıca Tepesi’ne doğru giden yolda karşınıza çıkan ilk mekan, Su Köşkü oluyor. Osmanlı mimarisinin yansımalarından biri olarak günümüz tarzıyla harmanlanıp yapılan köşkte, BELTUR Kafe hizmet veriyor. Ördeklerin olduğu gölet ve erik ağacı manzarasına karşı kahvenizi yudumlayıp, BELTUR Kafe’nin lezzetli, altın çörekli, beş peynirli sandviçini ve cookie’nizi yiyebilirsiniz.

17. YÜZYILDAN İLHAM ALAN ÜÇ AYRI KÖŞK

Su Köşkü'nden, Küçük Çamlıca Tepesi’ne doğru çıktığınızda ziyaretçileri, Küçük Çamlıca Köşkleri olarak bilinen ancak, ayrı üç köşk olan Cihannüma, Topkapı ve Sofa Köşkleri karşılıyor. Cihannüma Köşkü 17. yüzyıl, Topkapı Köşkü ise 18. yüzyıl mimari özelliklerine sahipken; Sofa Köşkü, günümüz mimarisine daha yakın. Köşkler, tarihi bir koru üzerinde bulunsa da inşası 1998-1999 yıllarında başladı.

BELTUR’UN YARATICI KÖŞK MENÜLERİ

Bu köşkler, sahip olduğu manzaranın yanı sıra menülerindeki lezzetlerle de vatandaşın ziyaret sebebi oluyor. BELTUR mutfağından çıkan kefirli lahana çorbası, sebzeli Anadolu erişte, etli karalahana dolması, saray mantısı gibi lezzetlerin hepsi uygun fiyatlarla sofralarda yerini alıyor.

“FİYATLARI ÇOK UYGUN”

“Yakın bir arkadaş gurubu ile Slovenya’dan İstanbul’a geldik. İnternetten, Küçük Çamlıca Korusu’nu gördük. Buraya (Topkapı Köşkü) uğradık. Fiyatlar, dışarıya göre çok sürpriz bir şekilde ucuz. Özellikle, limonlu cheescake’in tadını çok sevdik.”

“BELTUR’un Küçük Çamlıca’daki köşklerine senelerdir geliyorum. Tercih sebeplerim ise ortamın sakinliği ve uygun fiyatlar. Eşim daha çok tahinli piyazı seviyor. Benim de menülerinde Osmanlı’dan gelen tatlara sahip çıkılması hoşumu gidiyor. Bir eleştirim var; o da çay fiyatları. Biraz daha ucuz olabilir.”

NASIL GİDİLİR?

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı’ndaki Kısıklı Durağı kullanılarak Koru’ya ve doğal olarak Koru içerisindeki köşklere gidilebilir.

Çamlıca İlkokulu İETT Durağı kullanılarak da alana ulaşılabiliyor.