Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu korkuttu, ailesinin rahatlığı pes dedirtti

Kağıthane'de seyir halindeki bir aracın ön camından sarkarak tehlikeli bir yolculuk yapan çocuğun görüntüleri endişe yarattı. Ailenin rahat tavırları ise şaşkınlık uyandırdı.

Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu korkuttu, ailesinin rahatlığı pes dedirtti
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:57

Kağıthane’de yaşanan olay, trafikteki diğer sürücüleri hem şaşkına çevirdi. Seyir halinde olan minibüs tipi bir aracın ön camından küçük bir çocuğun uzun süre sarkarak yolculuk yaptığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tehlikenin farkında olmayan aile bireylerinin rahat tavırları dikkat çekti.

 


Etiketler: #Kağıthane #Trafik

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