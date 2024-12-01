Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu korkuttu, ailesinin rahatlığı pes dedirtti

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:57

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:57

Kağıthane’de yaşanan olay, trafikteki diğer sürücüleri hem şaşkına çevirdi. Seyir halinde olan minibüs tipi bir aracın ön camından küçük bir çocuğun uzun süre sarkarak yolculuk yaptığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tehlikenin farkında olmayan aile bireylerinin rahat tavırları dikkat çekti.