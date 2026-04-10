Küçükçekmece'de 5 katlı otelin teras katında yangın!

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 5 katlı otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı. Otelde konaklayan müşteriler, çalışanların yardımıyla tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.
Yangın sonrası otelin teras katında ve çatısında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.