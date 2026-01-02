Küçükçekmece'de çatıda yangın paniği: Alevler bitişik binaya sıçradı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, alt kattaki daireye ve yan tarafta bulunan başka bir binanın çatısına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının sıçradığı dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin inceleme başlattığı bildirildi.