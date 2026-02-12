Küçükçekmece'de panik anları: Kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi

Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi.
Bu sırada çevredekiler panikle kaçtı.
O anlar kameraya yansırken ölen ya da yaralanan olmadı.
