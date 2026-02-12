Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küçükçekmece'de panik anları: Kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi

Küçükçekmece'de panik anları: Kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi

12.02.2026 16:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Küçükçekmece'de panik anları: Kontrollü yıkılan bina, yanındaki başka binaya devrildi

Küçükçekmece kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan bina yan tarafındaki başka bir binanın üzerine devrildi.

Bu sırada çevredekiler panikle kaçtı.

O anlar kameraya yansırken ölen ya da yaralanan olmadı.

İlgili Konular: #küçükçekmece #Bina