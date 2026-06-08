Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada çökme: Yaralılar var

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada çökme: Yaralılar var

8.06.2026 14:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada çökme: Yaralılar var

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen ve yıkım çalışmaları süren binada kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında beton bokların altında kalan 3 işçi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi.Çökme sırasında 3 işçi beton blokların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Çevre sakini Şükrü Boz, "Buraya çalışmaya geliyorlar. Kentsel dönüşüme girdi bina. Alttan kırmaya başlamışlar. Alttan başlayınca zaten bina çürük, betonu kırdıkları zaman bina çökmüş üzerlerine. 3 kişi hastaneye kaldırmışlar. Durumlarının iyi olduğunu söylediler, İnşallah kötü birşey olmaz kurtulurlar" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #küçükçekmece #Bina